L'Assemblea Nacional Catalana (ANC) estudia "assumir sacrificis" i que els independentistes estiguin preparats per "acampar indefinidament", "ocupar infraestructures" i mantenir la "resistència passiva" davant d'una "actuació de les forces d'ocupació", és a dir, en un escenari de xoc amb l'Estat arran del procés independentista.Segons un document intern al qual ha tingut accés La Vanguardia , l'entitat sobiranista planteja "grans manifestacions", "concentracions ràpides" o la "vaga general" davant d'escenaris com la inhabilitació de la presidenta del Parlament de Catalunya, Carme Forcadell, -que ja està investigada en un procediment penal- o del president de la Generalitat, Carles Puigdemont.Les propostes no són del tot noves. En motiu del judici al 9-N que va obligar l'ex-president de la Generalitat Artur Mas i les ex-conselleres Joana Ortega i Irene Rigau a asseure's al banc dels acusats, l'ANC ja va proposar fer festa a la feina per donar suport als dirigents polítics que van impulsar el procés participatiu del novembre de 2014.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SócNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)