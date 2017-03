El coordinador general del PP a Catalunya, Xavier García Albiol, ha acusat aquest diumenge el Govern de la Generalitat d'"intentar donar la volta" a l' informe de la Comissió de Venècia -òrgan consultiu del Consell d'Europa- que recomana millores a la reforma del Tribunal Constitucional. "Han d'estar desesperats i s'han de sentir molt sols a Europa i al món" per veure en l'informe una crítica a la modificació de les atribucions del TC, ha considerat en declaracions als mitjans a Calafell (Tarragona).Per al també líder del PP al Parlament, el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i el seu vicepresident, Oriol Junqueras, "volen fer veure que el Govern d'Europa ha donat un toc d'atenció al Govern d'Espanya", ha informat el partit en un comunicat.Segons Albiol, la interpretació del Govern es deu a una estratègia per "distreure l'atenció per no parlar de la realitat que s'està posant en evidència aquests dies, demostrant-se que no era Espanya qui robava als catalans sinó CDC", en al·lusió al judici del cas Palau El popular ja va defensar dissabte que la reforma impulsada amb el suport de la majoria absoluta del PP en l'anterior legislatura "no se la va inventar el Govern d'Espanya" sinó que la capacitat sancionadora que se li va proporcionar al TC existeix en similars òrgans d'altres països d'Europa.

