La portaveu del grup parlamentari del PSC, Eva Granados, considera que l' informe de la Comissió de Venècia que avalua la reforma del Tribunal Constitucional, i que es va donar a conèixer aquest dissabte, és "un tot d'alerta als dos governs", ja que recorda que "les sentències s'han d'acatar" però alhora indica que no ha de ser el mateix Tribunal Constitucional l'encarregat de perseguir els incompliments. Granados, que aquest matí ha participat en la Festa de la Igualtat del PSC a Cornellà de Llobregat, ha explicat que fins demà no és coneixerà "amb detall" el dictamen de Venècia i ha recordat que el seu partit ja va denunciar per "inoportuna i innecessària" la reforma legal impulsada pel govern espanyol.En declaracions als mitjans Granados també s'ha referit a la decisió, coneguda aquest diumenge, de la presidenta de la Junta d'Andalusia, Susana Díaz, de presentar-se a les primàries per a la secretaria general del PSOE. En aquest sentit, ha volgut remarcar la "neutralitat" del PSC en aquest procés de primàries i ha advocat perquè siguin "els militants els que finalment decideixin qui serà el secretari general del PSOE.D'altra banda, en el marc de la festa de la Igualtat del partit, Granados ha denunciat la falta d'igualtat d'oportunitats. Ha recordat que ara fa un any del ple monogràfic sobre la pobresa celebrat al Parlament i que després d'aquest temps el Govern "no està atenent la situació d'emergència social" de Catalunya", en concret s'ha referit a la falta de recursos per a escoles bressol i a una Renda Garantida de Ciutadania que està "encallada".

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SócNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)