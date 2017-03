Rajoy molesto por una pregunta en inglés de un periodista de la BBC https://t.co/oDTMIRJT2e pic.twitter.com/2en7Kh7vHW — EL MUNDO (@elmundoes) March 10, 2017

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, va bromejar sobre l'anglès del president espanyol, Mariano Rajoy, amb motiu del lema del Congrés de les JNC : "On the way" (En el camí). "Sou uns punyeteros, heu posat un lema perquè en Rajoy no l'entengui. Ja us he enganxat, ja", va ironitzar el president.Darrerament, Rajoy va esquivar un periodista de la BBC que li volia formular una pregunta en anglès. El líder del PP va interrompre el reporter, amb un "bé , sí...", mentre passava el torn a un altre comunicador, en aquest cas espanyol.

