El portaveu parlamentari de C’s, Carlos Carrizosa, s’ha mostrat convençut aquest diumenge que el cas Palau i el cas 3% acabaran “implicant directament” l’antiga Convergència i part dels seus dirigents, com l’expresident Mas i l’exconseller Germà Gordó. “Mas acabarà com Pujol havent de renunciar al títol honorífic i al despatx d’expresident de la Generalitat”, ha vaticinat Carrizosa, que ha tornat a insistir que l’actual president del PDECat ha de respondre políticament per les declaracions de Millet i els Montull en el judici del cas Palau Des de C’s no es veu però amb bons ulls que la compareixença de Mas sigui ja aquesta setmana al Parlament. “El moment en què es produeixi ho han de decidir els partits que ho demanen i no el propi Mas”, ha assenyalat Carrizosa. Sobre l’ informe del Consell d’Europa , el portaveu parlamentari de C’s ha apuntat que ‘avala’ la reforma del TC “més enllà de les tergiversacions i l’exercici de trilerisme que es fa des de Catalunya”.“La Comissió de Venècia el que ha dit clarament és que no es pot desobeir una Constitució, i que la desobediència porta les seves conseqüències”, ha comentat Carrizosa. De fet, el portaveu parlamentari de C’s ha titllat de “tergiversacions i exercici de trilerisme” les declaracions provinents de Catalunya que qualifiquen l’informe del Consell d’Europa com un toc d’atenció al govern espanyol i al Tribunal Constitucional. “La Comissió ha estat categòrica en el fet que tothom està vinculat per la Constitució i ha de complir-la”, ha reblat el portaveu parlamentari de C’s.Tornant al presumpte finançament irregular de Convergència, Carrizosa ha ironitzat que “serà un any calent judicialment per a CDC”. “I s’està demostrant que la trama del 4% no és una conspiració contra Catalunya, ni és culpa de jutges polititzats ni d’una fiscalia que obeeix al govern espanyol”, ha reflexionat en veu alta el portaveu de C’s. “Perquè els qui estan involucrant CDC, Mas i l’exconseller Gordó en la trama de finançament il·legal són els testimonis, els empresaris i la seva pròpia gent, Millet i Montull”, ha carregat Carrizosa. “Ja no es poden excusar i emparar-se en la bandera”, ha puntualitzat el portaveu parlamentari de C’s, que considera que Mas –“com a nexe d’unió entre CDC i PDECat”- haurà d’assumir les responsabilitats polítiques “que es derivin de la trama de corrupció que va beneficiar clarament al seu partit".

