Els Mossos d'Esquadra han interceptat un home que circulava begut en una motocicleta que comptava amb plaques falses a Sant Cugat del Vallès. Els fets van passar dimecres a les 16.00 hores, quan una altra patrulla amb vehicle no logotipat va veure com un home en motocicleta avançava el cotxe policial i la resta de vehicles zigzaguejant entre ells i sense respectar la distància de seguretat.Els agents van comprovar que les plaques de matrícula no corresponien a una motocicleta, sinó a un turisme, el qual estaria donat de baixa. Els agents van aturar el conductor de la moto, el qual en un primer moment va fer cas omís, com si no hagués vist els agents, però finalment es va aturar.Un cop aturats en un lloc segur, l'infractor va dir als agents que l'error en la placa era del taller on havia portat la motocicleta, que ell no n'era conscient. Als registres policials li constava un antecedent idèntic en el qual l'individu havia donat la mateixa explicació.Els agents el van denunciar per una falsificació de document públic, a més de denunciar-lo per les infraccions mateixes de la circulació que havia efectuat anteriorment i per conduir sota els efectes de l'alcohol, ja que també va donar positiu en aquest control: 0,28 mg/l d'aire expirat.La motocicleta va quedar immobilitzada per no dur les plaques de matrícula que li corresponen i perquè el conductor no es trobava capacitat per a fer-ho segons la prova d'alcoholèmia. El denunciat, veí de Sant Cugat del Vallès i de 41 anys, està a l'espera que el citi el jutge.

