El proper ple del Parlament votarà una moció de la CUP en la qual s'insta el Govern a fer en 20 dies un informe dels membres que formen l'alta judicatura, la Fiscalia General i el Tribunal Constitucional (TC), "amb especial esment al currículum polític dels seus components "per remetre-ho a diversos tribunals internacionals. La moció de la CUP demana elevar aquest informe al Consell d'Europa, al Consell de Drets Humans de l'ONU a Ginebra, a la Comissaria de Justícia de la UE, al Tribunal Europeu dels Drets Humans, a la cort Internacional de Justícia de l'Haia, al Tribunal de Russel, a Amnistia Internacional ja Human Rights Watch.El diputat de la CUP Benet Salellas va argumentar la moció en una interpel·lació parlamentària al passat ple en què va afirmar que quan el TC va tombar l'Estatut, l'Estatut del 78 no era vàlid, el que va votar Catalunya tampoc i el que es va aprovar "no tenia l'aval democràtic de ningú". Salellas va fer un repàs dels membres del TC i ha recordat que s'escullen pels acords dels principals partits entre el Senat i el Congrés i, alguns, els tria directament l'Executiu central, va dir.Dos dels escollits pel Govern són Antonio Narváez i Pedro José González Trevijano, "participant habitual de la Faes", va advertir Salellas. Va assenyalar també a altres quatre magistrats -Santiago Martínez-Vares, Juan Antonio Xiol Ríos, Ricardo Enríquez i Juan José González Ribas- "que van iniciar la seva carrera judicial com a jutges durant el franquisme"."Són persones que van jurar fidelitat a les lleis de Franco, que les van aplicar i que, després, sense cap tràmit, van continuar en l'administració de justícia. Més d'un terç del TC és judicatura predemocràtica", va lamentar el diputat cupaire, que en la moció demana que es reculli l'historial d'aquests magistrats i es remeti a instàncies europees. En el seu relat del TC, va recordar a "els militants del PP": el president Francisco Pérez dels Cobos i Andrés Ollero; del qual ha recordat que va ser diputat del PP al Congrés durant 17 anys, i que ara es postula per ser el pròxim president de l'òrgan. "En resum: dos escollit pel Govern, dos del PP i quatre jutges que van jurar fidelitat al règim. Vuit d'onze", ha criticat Salellas.També es va mostrar crític amb els membres de la Fiscalia General, que funciona, segons ell, com a corretja de transmissió d ' "un Govern en mans d'un dels partits més corruptes d'Europa, amb més imputats i condemnats, que es diu PP". Salellas ha denunciat que l'exfiscal general de l'Estat Consol Madrigal va substituir a Eduardo Torres Dulce "després que aquest denunciés el seu esgotament per les pressions constants del Ministeri" de Justícia.La moció també demana que el Parlament reprovi el ministre de Justícia, Rafael Catalá, per la "evident utilització política del poder judicial en el conflicte democràtic contra Catalunya". A més, demana que la Cambra catalana requereixi al TC perquè, "davant la seva evident politització i dependència partitocràtica" s'abstingui de resoldre en relació als processos que tinguin a veure amb les decisions adoptades pel Parlament.

