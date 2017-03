El president sortint del Tribunal Constitucional (TC), Francisco Pérez dels Cobos, el cessament ha estat publicat al BOE aquest dissabte, ha declarat que "la democràcia no consisteix a votar sobretot i quan un vulgui", en referència a la postura del tribunal sobre la compatibilitat d'un referèndum organitzat per la Generalitat de Catalunya i la Constitució Espanyola. Segons afirma Pérez dels Cobos en una entrevista publicada aquest diumenge a La Vanguardia , els projectes polítics que pretenen modificar l'ordre constitucional "poden impulsar-se amb total llibertat, però s'han d'impulsar respectant les regles que tutelen els drets de tots, dels que comparteixen aquests projectes i dels que discrepen d'ells ".De fet, recorda que tot i que el Govern de l'Estat ha recorregut algunes normes aprovades pel Parlament de Catalunya, també el Govern de la Generalitat "és un recurrent assidu davant del Tribunal i, per cert, sovint reeixit". "El respecte a la Constitució i la llei per part dels poders públics afecta a l'essència mateixa del sistema democràtic, que no és concebible al marge de la Constitució i de la llei", subratlla el magistrat, que indica també que "la legitimitat del Parlament de Catalunya deriva de la Constitució "i no hi ha, per tant, un" xoc de legitimitats "entre Constitució i mandat popular.Per això, demana que "primen el bon sentit i la capacitat de diàleg" dels responsables polítics des dels "pressupostos inexcusables" del respecte a les lleis ia la Constitució i, encara que es mostra partidari d'una reforma de la Constitució per aclarir el títol VIII (sobre la distribució territorial del poder), per considerar-lo "problemàtic", dubta que "el segmentat escenari polític actual" sigui "el més propici" per escometre-la. "L'objectiu de la reforma hauria de ser arribar a un nivell de consens similar al de 1978", expressa.D'altra banda, sobre la reforma de les competències del TC que aquest cap de setmana ha rebut un toc d'atenció del Consell d'Europa , i que atorgava competències a l'òrgan de garanties per fer complir les seves sentències, per exemple, suspenent càrrecs polítics, Pérez dels Cobos està convençut que "s'ha explicat malament i, per això, no ha estat entesa "per la ciutadania. "Les potestats que contempla són meres mesures instrumentals destinades a garantir el compliment de les sentències del Tribunal Constitucional, la durada està acotada en el temps de manera que, un cop executada la resolució de què es tracti, aquelles cessen", recorda.El president sortint del TC assegura que, en conjunt, està "satisfet" pel treball realitzat durant els últims anys al capdavant del tribunal, tot i que reconeix que "la finalització del mandat constitueix sincerament un alleujament" després de quatre anys amb una "greu responsabilitat "com és la de presidir el TC en el context actual.

