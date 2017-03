Finca de Nou Barris on un home va apunyalar la seva parella. Foto: ACN

La dona apunyalada aquest divendres al districte de Nou Barris de Barcelona segueix en estat crític però evoluciona favorablement. La dona, de 31 anys, va ser apunyalada per la seva parella i ha perdut el fill que esperava.Els fets van passar al voltant de la una del migdia quan hi va haver una baralla a l'interior d'uns baixos del districte de Barcelona. Quan els Mossos van arribar al lloc van trobar una dona ferida d'arma blanca al portal de l'edifici que fugia. La víctima, de 31 anys, va haver de ser traslladada a l'Hospital Sant Pau en estat crític.A dins l'habitatge els agents hi van trobar un home de 33 anys atrinxerat en una habitació, i que s'havia autolesionat amb la mateixa arma blanca. Per aquest motiu, va quedar detingut com a presumpte autor d'un homicidi en grau de temptativa. Es troba hospitalitzat sota vigilància policial.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SócNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)