Els Mossos d'Esquadra han detingut un home per conduir temeràriament i sense haver obtingut mai el permís de conduir, a Sabadell. Segons han informat els Mossos els fets van passar el dimecres passat a dos quarts de dues del migdia, a l'autopista C-58.L'home de 47 anys i veí de Ripollet, conduïa sense dur el cinturó de seguretat i manipulant un telèfon mòbil. Quan els Mossos li van fer indicacions perquè s'aturés, el conductor va fer maniobres evasives i perilloses. Quan finalment el van poder detenir els agents van trobar dins del vehicle diversos objectes procedents de robatoris.Els fets van passar el 8 de març a l'autopista C-58, al terme municipal de Sabadell. Una patrulla va observar el conductor infractor, el van seguir i van indicar-li que s'aturés. Malgrat això el conductor no es va aturar i va iniciar una sèrie de maniobres evasives i perilloses per a la resta d'usuaris. L'home va accelerar de manera considerable i va envair els altres carrils de la via sense respectar els altres vehicles i forçant-ne els conductors a fer frenades d'emergència i maniobres d'esquivada, segons un comunicat dels Mossos.Finalment el conductor va agafar una sortida cap a la carretera N-150 a on va ser interceptat per la patrulla de trànsit. Els agents van detenir l'individu i van poder comprovar que no havia obtingut mai el permís de conduir. Després d'escorcollar el vehicle del detingut, els agents van trobar diversos telèfons mòbils, DNI i altres objectes procedents de robatoris, alguns perpetrats aquell mateix migdia.El detingut, de nacionalitat algeriana, 47 anys i veí de Ripollet, va passar a disposició judicial i el jutge va decretar la seva llibertat amb càrrecs, com a presumpte autor d'un delicte contra la seguretat del trànsit i per un delicte de resistència i desobediència als agents de l'autoritat.

