La polèmica està servida per la manera com l'Ajuntament de Pelayos de la Pesa (Madrid), governat pel PP, va commemorar el passat 8 de març, Dia Mundial de la Dona. El consistori madrileny va optar per fer-ho en un polèmic restaurant que rendeix tribut a la figura de Francisco Franco, El Mirador de Pelayos.Es tracta d'un establiment on hi abunden els bustos dedicats al dictador, banderes preconstitucionals i altres elements de l'esperit patriòtic, com un maniquí vestit amb l'uniforme de la Policia espanyola. El govern del municipi, de només 2.500 habitants, fa anys que hi celebra la festivitat en aquest establiment.La diferència és que aquest cop s'ha volgut amagar el lloc en el programa oficial de la commemoració.

