Robert Masih és el nou senador d'ERC per Barcelona, que substitueix a Santi Vidal després que es veiés obligat a dimitir en fer-se públic el contingut de les seves conferències implicant el Govern en activitats suposadament il·legals per aconseguir la independència. L'origen indi de Masih fa que arribi al Senat amb ganes de ser "la veu" dels immigrants i nouvinguts, però remarca que ell, sobretot vol defensar "els drets de tota la societat catalana".En una entrevista a l'ACN –la primera que concedeix- el senador assegura que, per la seva experiència, creu que "hi ha menys problemes de racisme i xenofòbia a Catalunya que a la resta de l'Estat", i considera que a Espanya "diuen que hi ha lleis contra la discriminació però no s'apliquen". Del seu antecessor, en parla poc. Masih prefereix limitar-se a dir que "no pot jutjar" les paraules de Santi Vidal perquè "ja va assumir les seves responsabilitats"."El que cal és la igualtat de tota la gent i dels seus drets com a ciutadans. Vull ser la veu de la gent immigrada. I també de tota la gent de Catalunya, de la societat catalana. I vull treballar per l'objectiu del referèndum i per la independència". Amb aquesta declaració d'intencions es presenta Robert Masih, deixant clar que la situació dels nouvinguts a l'Estat serà una de les seves prioritats al Senat, però clarament compartit amb el procés i la sobirania de Catalunya.Porta més de 12 anys a Catalunya, té la nacionalitat espanyola i, després de molts anys dedicats al món del criquet, ara és el substitut de Santi Vidal al Senat. Per experiència pròpia i per la dels que coneix, no dubta a remarcar que "la vida de la gent immigrada no és fàcil, tenen molts problemes, com l'agrupació familiar, les tramitacions, els exàmens de nacionalitat, i a més tots els problemes de xenofòbia i racisme".És precisament en aquest camp de la discriminació als nouvinguts que Masih creu que "s'ha de treballar molt", però sobretot a la resta de l'Estat més que a Catalunya. De fet, el senador creu que a Catalunya la xenofòbia i el racisme "no estan eradicats del tot", però té molt clar que "hi ha menys problema a Catalunya que a la resta de l'Estat". Tant és així que relata l'atac a les xarxes que va rebre quan va prometre el càrrec de senador com un reflex, perquè segons ell els insults que li van dedicar provenien majoritàriament d'Espanya. "Porto aquí 12 anys i aquest és el primer cop que jo m'he enfrontat a aquest tipus de comentaris. I no sé si és pel color de la pell, per l'origen o perquè sóc d'un partit. Però aquí –a Catalunya- no ho he vist mai", explica.Segons Mashi, aquesta diferència de tracte podria respondre a que "a Catalunya hi ha més gent de diferents comunitats vivint-hi i estem més acostumats, mentalitzats de rebre i acollir la gent que ha vingut de fora, i pot ser a la resta de l'Estat encara no s'han mentalitzat". "S'hauria de treballar molt perquè la gent es mentalitzi que siguin d'on siguin tenen els mateixos drets", recomana als espanyols.En aquest sentit, comenta que ha detectat que la igualtat legal que existeix a l'Estat no acaba reflectint-se a la realitat dels immigrants. "Diuen que hi ha lleis a l'estructura de l'Estat, però no s'apliquen. A Anglaterra tenen una llei molt forta contra la discriminació i s'aplica. Aquí a l'Estat existeixen les lleis però no s'apliquen. S'haurà de treballar molt perquè la gent es mentalitzi", afirma.La seva feina al senat, però, no es limitarà als temes de discriminació. El referèndum i el procés d'independència també estan entre els seus objectius clau. En aquest sentit, no creu qe el fet de ser d'origen indi i "tenir accent diferent al d'un català nascut a Catalunya" no serà un problema ni impressionarà els espanyols. "Jo no em considero un immigrant perquè porto bastant temps vivint aquí i tinc la nacionalitat d'aquí. Tinc els mateixos drets. No m'haurien de considerar de fora. Jo defenso els drets dels catalans com qualsevol altre ciutadà", reivindica.De la mateixa manera, defensa que el seu no ha de ser un paper destinat especialment a explicar la causa independentista als immigrants, i que el seu origen no determinarà la seva feina al Senat o a Espanya. "Nosaltres hem d'explicar-ho a tothom, no definir comunitats diferents. Nosaltres explicarem el nostre objectiu a tothom, i aquí entren tots, ningú sobra. Els ho explicarem a tots, d'aquí, de fora, de Bilbao o de Madrid", assegura.

