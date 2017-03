La Policia Local de Santa Maria de Palautordera ha detingut dues persones que volien canviar el pany de diferents pisos d'un bloc buit per rellogar-los a ocupes. Així ho ha informat el cos de policia a través d'un comunicat.Els fets van passar el dimecres 8 de març, quan es va detectar dues persones que havien entrat en un bloc de pisos buit. Fonts policials han informat que la detenció es fer dintre de l'immoble després de rebre l'avís que s'estaven escoltant forts cops cap a les 22:50 hores.Els dos detinguts hi van entrar després d'esbotzar les portes. Durant la matinada del dimecres al dijous, tant per part de la Policia Local com dels Mossos d'Esquadra, es van seguir fent gestions per l'esclariment dels fets.Les dues persones tenien intenció de robar material de dintre els pisos com cablejat elèctric i peces de lampisteria i electromecàniques. Per altra banda, es tenen indicis que que una altra de les intencions era canviar els panys de les portes i posteriorment vendre les claus a uns tercers que volguessin ocupar els pisos.A un dels detinguts se l'imputa un delicte de robatori amb força i atemptat per voler fugir colpejant un dels agents que va intervenir en la detenció. A l'altre detingut se l'imputa un delicte amb força i estafa per atribuir-se falsament una cosa immoble i voler vendre-la a un tercer amb ànim de lucre.El cas segueix obert i no es descarten més imputacions.

