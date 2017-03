El preu mig dels cotxes usats va superar durant el mes de febrer el llindar dels 14.000 (14.016 euros), la qual cosa significa un augment del 7,5% en relació al mateix mes de l'any anterior, segons dades de Coches.net . Al vídeo, de Zoomin TV, hi apareixen experts del sector que donen alguns consells per evitar fraus en la compra dels cotxes de segona mà.La major part dels cotxes d'ocasió venuts el passat febrer són dièsel (71,2%) mentre que els de benzina van significar el 27,9% i els elèctrics i híbrids, el 0.9%.El 58,7% dels cotxes oferts tenia més de 80.000 quilòmetres, mentre que el 18% presentava menys de 20.000 quilòmetres. El 8,3 tenia entre 20.000 i 40.000 quilòmetres i el 15% restant oscil·lava entre els 40.000 i els 80.000.Durant el segon mes d'aquest exercici, el cotxe més ofert a Coches.net va ser el BMW Serie3, que es va situar per davant del Volkswagen Golf i del Renault Mégane. Per una altra banda, el Renaul Mégane, el Seat Ibiza, el Volkswagen Golf, el Ford Focus i el Renault Clio van ser els cotxes més venuts.El responsable de màrqueting del portal, Marcel Blanes, indica que la tendència d'augment de vendes de cotxes de menor antiguitat pot continuar durant els propers mesos, la qual cosa contribuirà a rejovenir el parc.

