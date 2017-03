Detonació controlada d'explosius pels TEDAX dels Mossos d'Esquadra Foto: ACN

Agents dels TEDAX dels Mossos d'Esquadra desactivant artefactes Foto: ACN

Explosius desactivats pels TEDAX dels Mossos d'Esquadra Foto: Mossos d'Esquadra

Els Tècnics Especialistes en Desactivació d'Artefactes Explosius (TEDAX-NRBQ) dels Mossos d'Esquadra a Girona han desactivat 47 artefactes durant el 2016, principalment granades de mà, de morter i projectils d'artilleria. En total, es van dur a terme l'any passat 127 serveis a les comarques gironines, entre neutralització d'artefactes, formació, inspeccions i dispositius de protecció. En global, són un 7% menys que durant l'any anterior, quan en van fer 192. "Hem fet molta més formació però han baixat els altres serveis, com la neutralització d'artefactes", ha explicat el responsable de la unitat.També ha detallat que els artefactes apareixen habitualment a la muntanya, al camp o en algun domicili i que la majoria provenen de la Guerra Civil. De fet, on més se'n troben és a la comarca de l'Alt Empordà i també a la zona de Ripoll. "Això és per la retirada, quan arribaven a la frontera descarregaven pes i creuaven, per aquest motiu és on més n'apareixen", ha detallat. La majoria són granades de mà (onze), granades de morter (cinc) i projectils d'artilleria (quatre).Els TEDAX alerten que aquests artefactes no s'han de tocar, moure ni manipular i que qualsevol persona que en trobi ha d'avisar immediatament els Mossos d'Esquadra. "És perillós, són artefactes que estan dissenyats per aguantar en el temps i la càrrega pot estar en perfecte estat", ha afegit. Els especialistes en desactivació actuen sempre per requeriment, quan els avisen de la troballa d'algun artefacte o l'aparició d'alguna maleta o bossa sospitosa que cal comprovar."Quan ens avisen anem fins al lloc, comprovem l'estat de l'artefacte i, si cal, el portem a destruir", explica el responsable de la unitat. Per destruir-lo, traslladen l'explosiu enmig de fortes mesures de seguretat fins a una pedrera propera, on el fan esclatar o, depenent del material, el cremen. A vegades, però, no cal arribar a aquest extrem si l'artefacte no té càrrega i no suposa un perill. "Si és així, ens l'emportem a la nostra aula de formació perquè ens serveix per aprendre", ha exposat.El llarg del 2016 també han destruït dos coets anti-calamarsa. Són uns artefactes que utilitzaven alguns pagesos per desfer els núvols amenaçadors i evitar tempestes de pedra. "Es troben en masos, coberts, moltes vegades ni sabien que encara els tenien allà perquè fa dècades que estan prohibits", ha revelat. A més, també han recollit detonadors de pirotècnia, 11.000 grams de dinamita, petards, pots de fum, munició, esprais de defensa i pólvora.El responsable de la unitat ha explicat que a vegades també recullen i destrueixen artefactes casolans fets seguint instruccions per Internet. "El problema amb Internet és que hi ha molta informació però moltes vegades no és complerta o està desvirtuada, per això els que intenten fer pólvores o qualsevol artefacte a casa solen tenir accidents", ha exposat.Els TEDAX també s'encarreguen d'inspeccionar periòdicament instal·lacions com l'Aeroport de Girona, les estacions del Tren d'Alta Velocitat (TAV) o el port de Palamós. "Ho revisem tot, anem de paisà per no crear alarma, però inspeccionem tot l'edifici, inclosos conductes i sostres falsos perquè no se sap mai on es pot posar un artefacte", ha detallat.El responsable de la unitat detalla que, quan hi ha algun atemptat en algun país proper, es genera alarma i solen augmentar els avisos per revisar maletes o bosses sospitoses. "Nosaltres sempre preferim que ens requereixin i anem a revisar-ho abans que no s'hi doni importància", ha conclòs.Els especialistes participen també en els dispositius de seguretat amb motiu de visites de personalitats o esdeveniments importants.

