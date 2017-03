Els Mossos d'Esquadra van detenir aquest passat dilluns 6 de març –en un control policial a Vilanova i la Geltrú- quatre homes d'entre 18 i 34 anys per un intent de robatori amb violència en una casa de Cunit (Baix Penedès). Els fets van tenir lloc al matí quan una dona que estava al jardí de casa seva va veure com s'aturava un vehicle i sortien quatre individus amb tapaboques i armats amb una pistola, un revòlver i dos bastons extensibles.Ràpidament, la dona va córrer cap a l'interior de l'immoble i va alertar al seu marit. Els individus, que ja havien accedit al jardí, van intentar entrar a la casa i, fins i tot, van efectuar un tret amb una arma detonadora per intimidar la dona. Llavors, el propietari va sortir al balcó i va cridar als assaltants dient que tenia una escopeta i que la faria servir. Tot seguit, els quatre individus van marxar corrents i van fugir en cotxe.Amb la informació de l'intent de robatori i que les persones podrien anar armades, els mossos van muntar un dispositiu de tancament per tal de localitzar-los. També es va donar avís de l'incident a les patrulles de la Regió Policial Metropolitana Sud per si els individus fugien en direcció Barcelona.Pocs minuts més tard, en un control policial a Vilanova i la Geltrú, els mossos van veure un vehicle amb quatre ocupants. Un cop aturat, van comprovar que la descripció coincidia amb la dels autors de l'intent de robatori a Cunit. Un cop identificats, els agents els van escorcollar i van localitzar dues armes de foc detonadores (una pistola 9 mm i un revòlver calibre 380), dos cartutxos detonadors, dos bastons extensibles, brides, un rotllo de cinta americana, un trencavidres així com la roba utilitzada en el robatori.Els quatre detinguts -de 34, 21, 19 i 18 anys, de nacionalitats espanyola, equatoriana i marroquina i veïns de Cubelles, l'Hospitalet de Llobregat i Barcelona- van passar a disposició del Jutjat del Vendrell aquest dimecres i el jutge va decretar l'ingrés a presó dels quatre detinguts.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SócNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)