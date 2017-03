La 39a edició de la Zurich Marató de Barcelona ha fet reviure aquest diumenge l'esperit olímpic a la capital catalana, ja que enguany es commemora el 25è aniversari dels jocs del 1992. Més de 20.200 corredors han participat a la multitudinària cursa, amb nou rècord de participació femenina, que ja arriba al 20% dels inscrits. També és imparable l'augment de corredors de l'estranger, que ja representen la meitat dels participants.La marató de Barcelona 2017 ha vingut marcada per un nou rècord de la cursa en categoria femenina. Ha estat de la mà de l'etíop Helen Bekele, amb un temps de 02:25:04. L'anterior rècord en dones només ha tingut un any de vigència, quan la kenyana Valary Jemeli Aiyabei va completar els 42 quilòmetres de recorregut amb un temps de 2:25:26.El kenyà Jonah Kipkemoi Chesum s'ha proclamat guanyador de la prova amb un temps de 2:08:56, lluny de la millor marca registrada a la marató de Barcelona, la que va marcar el seu compatriota Jackson Kotut l'any 2010, que va aturar el cronòmetre als 2:07:30. Domini de Kenya en la prova d'enguany amb la victòria de Jonah Kipkemoi Chesum i amb els seus compatriotes Jacob Chesari Kirui i Justus Kiprotich completant el podi.Més de 20.200 persones inscrites han participat aquest diumenge la 39a edició de la Marató de Barcelona. La prova ha començat a les 8.30 hores a l'avinguda Maria Cristina, i ha passat pel carrer de Sants, l'avinguda Madrid, el carrer Numància i la travessera de les Corts fins a envoltar al Camp Nou i pujar fins a l'avinguda Diagonal, per la qual ha seguit fins arribar al carrer Comte d'Urgell fins al carrer París i tornar a Numància.Els corredors han baixat després fins al carrer Diputació i la Gran Via fins passeig de Gràcia, per on han pujat fins a Rosselló per seguir després per Sardenya i València fins a l'avinguda Meridiana, i han tornat després a la Gran Via fins baixar per rambla Prim i l'avinguda Diagonal.El circuit ha seguit per passeig Taulat i l'avinguda Litoral fins a Marina, ronda Sant Pere, Via Laietana, passeig Colom i avinguda Paral·lel fins arribar de nou a Maria Cristina.

