Més de 20.200 persones correran aquest diumenge la 39 edició de la Marató de Barcelona. La prova comença a les 8.30 hores a l'avinguda Maria Cristina, i passarà pel carrer de Sants, l'avinguda Madrid, el carrer Numància i la travessera de les Corts fins a envoltar al Camp Nou i pujar fins a l'avinguda Diagonal, per la qual seguirà fins arribar al carrer Comte d'Urgell fins al carrer París i tornar a Numància.Els corredors baixaran després fins al carrer Diputació i la Gran Via fins passeig de Gràcia, per on pujaran fins a Rosselló per seguir després per Sardenya i València fins a l'avinguda Meridiana, i tornarà després a la Gran Via fins baixar per rambla Prim i l'avinguda Diagonal .El circuit seguirà per passeig Taulat i l'avinguda Litoral fins a Marina, ronda Sant Pere, Via Laietana, passeig Colom i avinguda Paral·lel fins arribar de nou a Maria Cristina.La marató provocarà afectacions en el transport en superfície, de manera que Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) recomana als ciutadans desplaçar-se en metro durant el matí d'aquest diumenge.TMB ha destacat que 58 línies d'autobús veuran afectat o limitat el seu recorregut entre les 8.30 i les 15.00 hores en els entorns de la competició, i entre elles hi ha la D20, la H6, la H8, la H10, H12, H14, H16, V3, V7, V11, V13, V15, V17, V21 i V27.També es veurà afectat el servei del Tram i les línies T2 i T3 finalitzaran el seu recorregut entre les 8.00 i les 10.35 hores aproximadament a Palau Reial en lloc de fer-ho en Francesc Macià -queden sense servei cinc parades-, mentre que la T4 no circularà entre les 8.30 i les 13.45 hores, quan funcionarà entre Sant Adrià i Glòries fins a les 14.30, quan el servei quedarà restablert.

