Per què no parleu de l'annexió de TV3 a la guerra bruta contra CDC - PDCat? Els TN són el nou NODO catalanòfob amb "dossiers" de la Guardia Civil sense més prova que l'opinió del tricorni de torn. (I és obvi que el poder d'influència és mil vegades al de les filtracions a el Mundo). S'ha de veure per creure. Els serveis informatius de TV3 ens mans dels unionistes s'estan traient la careta últimament i van directes a la jugular dels convergents. Si PDCat vol fer res pel seu futur el millor és que no faci veure que no passa res i netegi TV3 ràpid, Si no, que s'oblidi de ser un partit parlamentari. (Tot i això, s'ha de reconèixer que qui va deixar TV3 en mans unionistes van ser els mateixos convergents, és a dir, que els unionistes ens treguin del mapa una gent tan curta de gambals potser que sigui el millor pel país.)