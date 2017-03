Foto de família davant del monestir de Ripoll. Foto: Protecció Civil

L'església de Sant Pere de Ripoll ha acollit aquest dissabte la cinquena edició del Dia dels Voluntaris de Protecció Civil . Durant l'acte, que ha estat presidit pel director de Protecció Civil de la Generalitat, Joan Delort, i per l'alcalde de Ripoll, Jordi Munell, s'han atorgat mencions a vuit associacions que feien deu anys de vida, a més de quatre reconeixements a voluntaris per mèrits i trajectòria professional.L'acte també ha comptat amb la presència de Joel Da Silva i Maximiliano Perimetti, components de l'ONG Proactiva Open Arms que han parlat sobre la tasca de l'organització en el rescat de refugiats que arriben a Europa fugint de conflictes bèl·lics, persecució i pobresa. Delort, per la seva banda, ha reconegut la tasca dels voluntaris i ha destacat l'evolució del cos.La primera edició del Dia del Voluntari de Protecció Civil es va fer l'any 2013 a l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya a Mollet del Vallès, el 2014 a Tarragona, el 2015 a Castell-Platja d'Aro i el 2016 a la Paeria-Lleida. A l'acte d'aquest dissabte a Ripoll hi han assistit més de 230 persones, la majoria de les quals membres de les diferents associacions de voluntaris de Protecció Civil de desenes de municipis de Catalunya.Actualment a Catalunya hi ha 122 associacions i 1.467 voluntaris al Registre especial de Protecció Civil del Departament d’Interior, a més d'una dotzena d'associacions més que estant fent els tràmits per poder començar a operar normalment. En l'últim any han estat set les associacions registrades i 64 els voluntaris que s'han afegit. Per demarcacions Barcelona i Girona són les més nombroses.

