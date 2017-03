| 3 comentaris Isaac Meler

L'advocat de l'acusació popular en el judici del cas Palau creu que "no és creïble" la incriminació de Millet i Montull limitada a Osàcar | Considera que el banc dels acusats hauria estat més ampli si en el primer escorcoll de la institució musical s'haguessin intervingut els telèfons | Apunta que es podrien haver ordenat més indagacions per evitar "la vergonya investigadora" de reconèixer que no se sap el destí de 9,6 milions d'euros