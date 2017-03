Aquesta setmana l'Editorial Mediterrània publicava el primer títol sobre la figura de Banksy que s'edita en català i en castellà, Banksy, l'art trenca les regles . La notícia em va fer venir al cap Exit Through the Gift Shop , un fantàstic "documental" del 2010 firmat pel mateix grafiter i encara avui envoltat de misteri. I és que, anys després de la seva estrena, no se sap del cert si narra una història real amb pinzellades de ficció o una ficció inventada amb referències veritables.Sigui com sigui, Exit Through the Gift Shop no és un relat sobre la vida de l'artista urbà més famós del món, sinó sobre Therry Guetta, l'home que va voler fer un documental sobre Banksy i es va acabar convertint en el protagonista. El fil d'aquesta peculiar- gairebé surrealista- crònica es comença a cosir a finals dels 90, quan Guetta, obsessionat en gravar-ho tot en vídeo, viatja a la seva França natal. Allà el seu cosí l'introdueix a un món totalment desconegut per ell i que en aquells moments estava començant a créixer: l'art urbà. Guetta queda captivat per la idea poètica de convertir els carrers en museus i decideix invertir-ho tot -temps i diners- en enregistrar aquest fenomen emergent.És aquí quan el film permet que l'espectador es "coli" en el procés creatiu i "actiu" dels grafiters. Ho fa amb destresa, humor i naturalitat, mostrant escenes quotidianes sense massa artificis i gravades amb un equip senzill. De fet, aquesta és la part més creïble de la cinta. La segona meitat, menys versemblant, la marca la trobada entre Banksy i Guetta. Des d'aquest moment el "documental" recorda a All about Eve (Eva al desnudo), la mítica pel·lícula dels 50 en què una aspirant a actriu "suplanta" l'artista consagrada que l'havia acollit com a ajudant.Evidentment, Guetta no arracona Banksy, ara bé, esdevé en certa manera una còpia d'ell rebatejada amb el nom de MrBrainWash (senyor rentat de cervell). Aquesta transformació "exprés" de càmera aficionat a artista urbà reputat és el que ha fet que molts posin en dubte la veracitat d'Exit Through the Gift Shop, malgrat que Guetta hagi assegurat que la història és 100% real . El que és innegable és que el film qüestiona la mercantilització de l'art i la seva perversió a través d'una narració que plasma ambdós aspectes de manera implícita. Aquells que vulgueu veure "el documental" el podeu trobar a Youtube o a plataformes com Netflix.

