Un home ha estat detingut després de colar-se al recinte de la Casa Blanca divendres a la nit. El sospitós va saltar la tanca amb una motxilla i va intentar entrar a la residència oficial del president nord-americà, Donald Trump, informa la cadena CNN L'intrús va saltar la tanca i gairebé arriba a les portes de la Casa Blanca, però va ser reduït pels agents de la seguretat presidencial. En la seva motxilla no es va trobar res sospitós.De moment no s'ha comunicat el nom ni els motius de l'home, que està ja sent interrogat. Segons la CNN, Donald Trump es trobava dins de la Casa Blanca en el moment de l'incident, de manera que els serveis de seguretat van activar l'alerta taronja.

