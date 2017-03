Evolució dels sondejos d'«El País»

Mariano Rajoy, en una imatge d'arxiu. Foto: Adrià Costa

El PP continua liderant el panorama polític espanyol a menys de dos mesos –el 3 de maig- que venci el termini legal que impedeix convocar noves eleccions. Tanmateix, els populars es veuen penalitzats per l'ombra de la corrupció, si es tenen en compte els resultats de l' enquesta d'El País feta pública aquest dissabte a la tarda En aquest sentit els populars mantenen una còmoda primera posició però amb un 31,2% d'intenció de vot perden dos punts respecte la darrera onada del 12 de gener (1,8 menys que a les eleccions del 26 de juny). C's és, de fet, el partit que millor capitalitza aquest desgast ja que arriba al 16,5% dels vots –un punt més que el gener i 3,4 que el 26-J-.Podem i el PSOE, per la seva banda, es mantenen molt estables. La formació de Pablo Iglesias no és penalitzat per la seva guerra interna i manté un 21,5% –dues dècimes menys que el gener-. El PSOE, finalment, “resisteix” amb un 19%: una dècima menys que el gener però quatre punts per sota dels darrers comicis.El sondeig d'El País no dona resultats de cap altra partit, entre els quals ERC i el PDECat, que sumen fins a 11,8% dels sufragis.

