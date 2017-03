.@FCBarcelona... congratulations guys.... fancy a friendly to say sorry for taking our record 😅🏁 — Dunfermline Athletic (@officialdafc) 8 de març de 2017

El Dunfermline , equip escocès que juga a la Scottish Second Division, "exigeix" al Barça que demani perdó per la remuntada de dimarts davant del PSG (6-1). Ho fan perquè fins dimarts tenien una de les majors gestes de les competicions europees, el rècord de remuntades europees.A través del seu perfil a Twitter , el club va demanar en to de broma un partit amistós com a compensació per haver-los tret el rècord. Asseguren que tenien la remuntada més espectacular de les competicions europees.Concretament, fan referència al rècord que tenien des de 1962, quan a la ronda de vuitens de l'antiga Copa de Fires van remuntar un 4-0 al València, llavors vigent campió de la competició. En el partit de tornada al seu estadi, els escocesos van remuntar amb un 6-2 a l'equip de la ciutat del Túria.En aquell moment els gols en camp contrari no tenien doble valor i l'empat a sis es va saldar amb un partit de desempat a Lisboa (1-0) que va acabar amb la classificació... del València.

