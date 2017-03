Finca de Nou Barris on un home va apunyalar la seva parella. Foto: ACN

La dona de 31 anys que divendres va ser apunyalada per la seva parella al districte de Nou Barris de Barcelona continua ingressada a l'Hospital Sant Pau de Barcelona en estat crític. L'Ajuntament de Barcelona ha fet una crida a rebutjar aquest nou episodi de violència masclista en el marc del Concert del Dia Internacional de les Dones que, precisament, se celebra aquest dissabte a Nou Barris Segons el centre hospitalari, la víctima, que estava en avançat estat de gestació i va perdre el fill que esperava , segueix "estable dins la gravetat". Per la seva banda, l'agressor, de 33 anys, segueix ingressat a la Vall d'Hebron sota custòdia hospitalària. Per ara, els Mossos no li han pogut prendre declaració perquè encara no s'ha recuperat de les lesions que es va fer després d'agredir a la seva dona. Els Mossos han obert una investigació per aclarir els fets.Els fets es van produir divendres cap a la una del migdia, quan es va produir una baralla a l'interior d'un domicili del carrer Francesc Bolós del districte de Nou Barris. Quan els Mossos van arribar al lloc es van trobar una dona ferida d'arma blanca al portal de l'edifici, que fugia. A dins l'habitatge els agents hi van trobar un home atrinxerat en una habitació que s'havia autolesionat amb la mateixa arma blanca i que va quedar detingut com a presumpte autor d'un homicidi en grau de temptativa.La dona va ser evacuada en ambulància a l'Hospital de Sant Pau i el seu agressor va ser evacuat a l'Hospital de la Vall d'Hebron, on continua ingressat sota custòdia hospitalària.

