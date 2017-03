Carles Puigdemont i Meritxell Serret, al costat del monument per homenatjar els agents rurals assassinats. Foto: Govern

Imatge de l'escultura en record Foto: Agents Rurals

Familiars, companys i autoritats s'han unit aquest dissabte en un multitudinari homenatge als dos agents rurals que van morir el passat 21 de gener quan un caçador els va disparar dos trets a cadascun en un vedat d'Aspa, al Segrià. Les famílies han reivindicat davant del president Carles Puigdemont que es millorin les condicions de treball del cos d'agents rurals, ja que consideren que les víctimes estaven "desprotegides" en el moment del crim.Unes 400 persones vingudes d'arreu, la majoria companys de professió de tot l'estat espanyol i França, han participat en un acte molt emotiu que s'ha fet a la Reserva Natural del Mas de Melons, al terme de Castelldans, molt a prop del lloc del crim. A banda dels parlaments, s'ha descobert una placa commemorativa en una doble escultura dedicada a les víctimes i els fills de Xavier Ribes i David Iglesias han alliberat simbòlicament dues aus.La tràgica mort dels dos agents rurals a Aspa va obrir el debat sobre la falta de mesures de seguretat dels efectius del cos. Dies després del crim el Comitè de Seguretat i Salut del cos d’Agents Rurals va consensuar incrementar les mesures de seguretat de forma extraordinària. En concret, es va decidir fer controls de caça en equips formats per grups de tres persones en comptes de dos, vestint armilles antibales i equipats amb una arma de foc.També es va acordar crear un grup d’experts en seguretat per a què determini quines mesures definitives hauran d'adoptar els Agents Rurals, tant pel que fa als controls de caça com en la resta d'actuacions del cos. El Comitè de Seguretat i Salut del cos d'Agents Rurals el formen membres de la direcció d'aquest cos, de la subdirecció general de Recursos Humans, Organització i Relacions Laborals, i també delegats de Prevenció dels diferents sindicats, a banda de representants de l'Administració.Per la seva banda, el Síndic de Greuges va anunciat el 26 de gener l'obertura d'una actuació d'ofici per investigar els fets relacionats amb el crim d'Aspa. Per una banda, investigar les condicions laborals i la seguretat de Cos d'Agents Rurals així com que també demanar informació sobre els procediments de concessió de llicència d'armes, competència de la Guàrdia Civil. El mateix dia dels fets, el Síndic ja va dir a través de Tuiter que demanaria aquesta informació a la Guàrdia Civil, una piulada que va motivar al coordinador general del PPC demanés la dimissió de Ribó per ''extralimitar-se'' en les seves funcions a l'entendre que havia insinuat una suposada responsabilitat del cos policial en els fets.

