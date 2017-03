Esteve Plantada

Manel, millor artista de l'any per votació popular; Els catarres, millor directe; Love of Lesbian, millor artista en llengua no catalana | Roba Estesa s'ha emportat quatre premis: grup revelació, disc i cançó de folk i millor disc revelació de la crítica | La gala ha viscut moments emotius com el premi Trajectòria a Maria del Mar Bonet, el premi Estrella per Gay Mercader i el Premi d'Honor per Francesc Burrull, protagonista a l'escenari amb Josep M. Espinàs