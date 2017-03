L'autor de la novel·la romàntica Els ponts de Madison (The bridges of Madison County), Robert James Waller, ha mort aquest dissabte als 77 anys a la seva residència de Fredericksburg (Texas). L'obra, publicada al 1992, es va popularitzar l'any 1995, quan Clint Eastwood la va dur a la gran pantalla, protagonitzant-la ell mateix al costat de l'actriu Meryl Streep. Segons ha informat la família al The New York Times , Waller ha mort després de patir un mieloma múltiple, un tipus de càncer.La novel·la narra la història d'una mestressa de casa d'Iowa d'origen italià i un fotògraf de la revista National Geographic que protagonitzen una història d'amor quan el marit i els fills de la dona són de viatge a una fira. El fotògraf irromp a la seva vida, en una relació complicada i impossible d'amor.Les claus de l'èxit del llibre es deuen en gran part a la pel·lícula, protagonitzada per un Eastwood que deixava enrere els seus papers d'home dur de l'est americà, al costat d'una Streep pletòrica, que va ser candidat a l'Oscar a la millor interpretació l'any 1996.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SócNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)