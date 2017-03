Dos interns de la presó Model han intentat fugir del centre penitenciari aquesta nit fent un forat al sostre de la cel·la. Segons fonts del Departament de Justícia els fets han passat a les onze de la nit i els funcionaris han pogut avortar la fugida alertats pel soroll dels cops.Els dos interns han foradat el sostre amb una barra de ferro però han topat amb una planxa metàl·lica que els ha impedit pujar a la teulada. Tots dos tenien preparats llençols nuats per poder lliscar de la teulada al pati. Els dos interns, en situació de presó preventiva per robatori en casa habitada, han estat traslladats a una altra galeria en situació d'aïllament.Cal recordar que aquesta setmana van arribar els darrers preventius al centre , el primer pas pel tancament de la presó aquest mes de juny Els fets han passat a la cel·la 419 de la quarta galeria, on hi ha els presos multi reincidents. Els dos interns han utilitzat una barra de ferro de la galeria que serveix de suport a un aparell d'aire condicionat. Han fet un forat al sostre enfilats a la llitera però no han pogut perforar la planxa metàl·lica de seguretat que hi ha entre el sostre de la cel·la i la teulada. El soroll dels cops ha alertar els funcionaris, que han avortat l'intent.A la cel·la hi ham trobat el forat ja començat i llençols nuats que els dos interns haurien utilitzat per lliscar de la teulada al pati. Fonts del Departament de Justícia han assegurat que encara que haguessin pogut accedir al pati no haurien pogut saltar el mur exterior i fugir del centre.Els dos interns estan en situació de presó preventiva per robatori en casa aïllada. Un d'ells, a més, acumula diverses causes, entre robatoris i tinença d'armes. Tos dos han estat traslladats a la sisena galeria de la presó, on hi ha presos de primer grau i aïllament i han quedat en situació d'"aïllament en cel·la".Fonts de Justícia han desvinculat aquest intent de fuga de l'imminent tancament del centre, el mes de juny, i el trasllat previst dels interns, però han posat de manifest que l'episodi "evidencia que la Model és una presó obsoleta". El dilluns passat van entrar-hi quatre presos preventius que seran els últims, abans de tancar les portes al juny.

