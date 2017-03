La Sala considera Juan Bautista G. G., Juan A. B, Antonio B. B., Jorge A. B. i Miguel A. G. autors d'un delicte continuat de robatori amb força en casa habitada. Tots ells, excepte l'últim, tenen antecedents i han estat condemnats entre en tres i quatre ocasions per robatoris amb força en cases habitades. En canvi, considera que no hi ha prou proves que acreditin la participació als fets d'Ágel G. G., Alfonso A. B. i Juan Antonio A. H. Pel que fa a l'acusació d'un delicte de receptació al joies Miguel C. X. la Sala entén que no existeixen proves suficients que demostrin que l'acusat era conscient que els objectes que li portaven els altres acusats eren robats i per tant fan prevaldre la presumpció d'innocència.



Pel que fa a les penes imposades, s'ha condemnat a cinc anys i tres mesos de presó Jorge A. B., per un delicte de robatori amb força en casa habitada (quatre anys i nou mesos) i un delicte de pertinença a grup criminal (sis mesos). Considera que va participar en nou robatoris. A Antonio B. B., a qui la sala considera que va participar en onze robatoris, la pena imposada ha estat de cinc anys i quatre mesos de presó pels robatoris (cinc anys) i la pertinença a grup criminal (quatre mesos).



En el seu cas les penes són inferiors perquè se li ha aplicat l'atenuant de drogoaddicció. A Juan A. B. el condemna a sis anys i tres mesos de presó per vuit robatoris (cinc anys i nou mesos) i pertinença a grup criminal (sis mesos). A Juan Bautista G. G. la Sala el condemna a sis anys i mig de presó per haver participat en tretze robatoris (sis anys) i per pertinença a grup criminal (sis mesos). Finalment, la pena més elevada se l'imposa a Miguel A. G., condemnat a set anys, tres mesos i un dia de presó per quatre robatoris amb força (tres anys i nou mesos), pertinença a grup criminal (sis mesos) i atemptat a l'autoritat amb un "mitjà perillós" (tres anys i un dia).



En el judici que va tenir lloc a l'Audiència de Lleida entre el 6 i el 9 de febrer, amb més d'un centenar de testimonis, els vuit acusats de cometre els robatoris amb força en cases habitades van negar els fets i van negar també conèixer el novè acusat, un joier de Reus acusat de receptació per presumptament vendre el material robat des del seu establiment.



La fiscalia demanava penes de fins a set anys i mig de presó pels vuit acusats de robatoris amb força entre el juliol de 2014 i el gener de 2015, en poblacions lleidatanes com ara Foradada, Tornabous, Arbeca, Castellserà, Vallfogona de Balaguer o Bellcaire d'Urgell; però també en cases de la demarcació de Tarragona, com a l'Ametlla de Mar i de Castelló, com ara al municipi de Viver. A més, sol·licitava un any de presó pels nou acusats per un delicte de pertinença a grup criminal, dos anys pel joier per receptació i quatre anys de presó més a un dels encausats, acusat d'atemptat a l'autoritat en intentar atropellar un Mosso per fugir d'un control a l'entrada de Lleida.

L'Audiència de Lleida ha condemnat a penes d'entre cinc i set anys de presó cinc dels vuit acusats de cometre robatoris amb força en cases habitades de diversos municipis. La sala considera que provat que tots cinc van participar en catorze robatoris i els condemna per un delicte continuat de robatori amb força en casa habitada.A més, també els condemna per un delicte de pertinença a grup criminal perquè entén que actuaven de manera conjunta per robar a l'interior de domicilis, principalment de Catalunya, l'Aragó, el País Valencià i Andalusia, assegurant-se que no hi ha ningú dins i trencant o forçant per accedir portes i finestres amb l'objectiu d'obtenir un benefici patrimonial il·lícit. A un d'ells el condemna també per un delicte d'atemptat a l'autoritat perquè va intentar atropellar un Mosso en intentar fugir d'un control a l'entrada de Lleida. L'Audiència, en canvi, ha absolt els altres tres acusats dels robatoris així com el joier de Reus acusat de vendre les peces robades pels altres acusats. En tots els casos, la sala entén que no hi ha prou proves que acreditin la seva participació als fets.

