L'ambient primaveral continua però té les hores comptades. Aquest dissabte, de nou, les màximes s'enfilaran, el sol lluirà i la sensació serà d'estar més a prop de l'estiu que no pas en els darrers dies de l'hivern astronòmic.Tot plegat després d'una setmana amb rècords de calor... a l'espera que a partir de diumenge caiguin sobtadament les temperatures. Un canvi que es notarà especialment el dilluns i dimarts, amb ambient més aviat hivernali inestable.La ciutat de Lleida va batre aquest divendres a la tarda el rècord de calor més prematur en un mes de març. A la capital del Segrià es va arribar als 26 graus, una temperatura que supera per poc la del 10 de març del 1957, quan es van registrar 25,8 graus.Aquest observatori iniciava la recollida de dades termomètriques l'any 1941. Per tant, en els últims 77 mesos de març, mai s'havia arribat tan amunt ni tan d'hora en el calendari.Aquesta setmana diverses localitats del país han assolit màximes entre els 25 i els 30 ºC. A més, en dos punts del Baix Ebre s'ha superat el llindar dels 30, una xifra mai assolida a Catalunya a l'hivern. Concretament, a Aldover es va registrar 30,2 ºC mentre que a l'Observatori de l'Ebre, a Roquetes, es va arribar a 30,0 ºC.També destaquen valors com els 28,9 de Mont-ral (l'Alt Camp), els 27,3 d'Ulldecona (el Montsià) i els 26,9 de Medinyà (el Gironès), entre altres.

