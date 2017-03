L'exterior de l'estadi Santiago Bernabéu Foto: Europa Press

Un sobre amb una pols blanca sospitosa va obligar aquest divendres a activar el protocol per amenaça química al Santiago Bernabéu. El sobre ha arribat a la zona de seguretat de l'estadi del Reial Madrid. Posteriorment, els treballadors han obert la carta i han comprovat que al seu interior hi havia una pols blanca sospitosa.Cap a les tres de la tarda han alertat a les autoritats i immediatament s'ha activat el protocol per suposada amenaça química amb caràcter preventiu. A l'estadi s'hi van traslladar agents especialitzats de la Policia Nacional espanyola així com diverses dotacions dels Bombers i de la Policia Municipal, que van tallar el trànsit de l'entorn del coliseu blanc.Els treballadors de l'estadi blanc han estat sotmesos a un procés de desinfecció per haver estat en contacte amb la substància perillosa. La pols blanca, per la seva banda, s'analitzarà en un laboratori malgrat que inicialment es considera que no és perillosa.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SócNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)