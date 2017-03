VARIACIÓ EN LA NECESSITAT DE DESPESA PER HABITANT, EN EL MODEL DE FINANÇAMENT D'ÁNGEL DE LA FUENTE

El govern espanyol va constituir fa just un mes el comitè d'experts que ha d'elevar en mig any una proposta de reforma del sistema de finançament. L'equip estarà liderat per Manuel González Sánchez i estarà format pels representants de les comunitats autònomes -cap per part de Catalunya- i set persones designades per l'Estat, entre els qualsL'executiu central volia que aquest grup es posés a treballar aviat, però De la Fuente ha corregut més que ningú altre i aquesta setmana ja ha publicat una proposta seva per a la reforma del model. I segons admet en el document de debat , els canvis que planteja no són massa ambiciosos i es limita ade cada territori i, amb elles, els recursos que els haurien d'arribar, ja que entén que no existeix prou consens per idear un model veritablement nou.D'aquesta manera, incorpora en la fórmula-que beneficia sobretot les comunitats petites-, canvia els percentatges que determinen el pes de cada política social en els recursos totals repartits, inclou el percentatge d'universitaris i la tasca de risc de pobresa en el còmput, i exclou el pes dels immigrants per determinar la despesa en sanitat, entre altres canvis. A banda, apunta possibles canvis -que insta a estudiar, però no incorpora- relatius a calibrar les despeses del turisme i dels immigrants o tenir en compte el nivell de renda i l'índex de preus.I quin és el resultat? Segons l'autor d'unes balances fiscals ideades per combatre el greuge català, curiosament el territori que es podria permetre reduir la seva despesa per habitant és Catalunya (-2,2%), seguida de les Illes Balears (-1,1%), i fins i tot. Per contra, els més beneficiats serien La Rioja (+5,9%), Cantàbria (+2,9%) i Extremadura (+2,4%), on encara es podrien finançar més renovacions de mobles amb diner públic.