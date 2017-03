La Guàrdia Civil de Tarragona investiga una dona com a presumpta autora d'un delicte d'apropiació indeguda i estafa continuada contra una parella d'ancians de Tarragona que eren parents seus i als quals va estafar 100.000 euros, entre diners -més de 80.000 euros- i joies.La investigació es va iniciar al setembre del 2016, quan la Guàrdia Civil va tenir coneixement, a través de la fiscalia provincial de Tarragona, que un familiar que tenia a càrrec la tutela del matrimoni els havia estafat aquesta quantitat de diners i joies de gran valor.Després de les primeres investigacions, es va poder esbrinar que la parella d'ancians no tenia fills ni descendents directes i que qui s'encarregava de la seva tutela era una neboda néta del matrimoni, que havia reduït al màxim el cercle d'amistats dels octogenaris, contractant per a cuidar-los una persona de servei domèstic.Durant el temps que va tenir a càrrec la tutela dels ancians va realitzar diversos moviments bancaris en els comptes corrents de la parella mitjançant enganys. Segons la policia, també es van rebre queixes relacionades de les condicions higienicosanitàries dels ancians.Per això, la Guàrdia Civil va activar un protocol de seguiment per verificar els fets, davant el que va constatar que encara que tenien una bona posició econòmica, "malvivien arribant a estar a les portes de la indigència".Després d'una investigació més exhaustiva, es va descobrir que la neboda néta, que tenia facultats il·limitades per actuar sobre els béns sense necessitat de donar explicacions, es va apropiar de diners i joies per un valor total d'uns 100.000 euros.

