.@sergimiquel: "Portem mesos treballant per posar llum als darrers 7 anys de clavegueres de l'Estat".Tota la info a: https://t.co/Em5m9tb9Zu

El PDECat ha posat en marxa un lloc web amb tots els detalls sobre l'operació Catalunya. L'adreça del portal està circulant pels serveis de missatgeria instantània Whatsapp i Telegram amb l'objectiu de respondre "Què és l'Operació Catalunya? Quan va començar? Qui en forma part? Què ha succeït?".El partit va engegar el web després que el Parlament donés llum verda a la comissió d'investigació sobre l'operació Catalunya . L'encarregat de defensar-ne la idoneïtat des de Junts pel Sí va ser el diputat Lluís Guinó, que va acusar l'Estat d'actuar com una "dictadura" per "destruir" el sobiranisme.A meitat de febrer, els grups parlamentaris del Congrés també van acordar reactivar la posada en marxa de la comissió d'investigació sobre la utilització de mitjans del ministeri de l'Interior per part de l'ex-ministre Jorge Fernández Díaz per perseguir polítics independentistes. Precisament, el portaveu del PDECat a la comissió a la cambra baixa espanyola, Sergi Miquel, va anunciar la posada en marxa del web.

