El departament de Salut de la generalitat, i l'hospital Vall d'Hebron han elaborat un pla per modernitzar les instal·lacions del centre sanitari, que començarà aquest 2017 i està previst que s'allarguin fins al 2022. El nou edifici del centre de recerca serà la primera actuació i es preveu també demolir edificis obsolets de les instal·lacions, així com reubicar les consultes externes en un nou edifici. El projecte comptarà amb 15 milions d'euros de pressupost, una part de fons FEDER, per a un projecte arquitectònic singular que ja té cinc estudis finalistes.Les inversions, de fins a 122 milions d'euros, inclouran l'habilitació del Parc de Salut obert als barris veïns i la remodelació dels edificis assistencials.Toni Comín, conseller de Salut, ha afirmat avui que "el pla ha d'acabar amb el barraquisme d'un centre de referència". Un capítol important per fer-ho possible serà la construcció del nou centre d'investigació, que reunirà en un únic espai tots els departaments de recerca avui desplegats pel recinte.

