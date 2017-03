Carta de la DGT on s'adjunta l'etiqueta ambiental. Foto: Adrià Costa

Quins són els municipis on s'aplicaran les restriccions Un total de 40 municipis es veuran directament afectats per les restriccions. Formen l'Àmbit-40, i han estat declarats Zones de Protecció Especial de l'Ambient Atmosfèric. Es dóna el cas que n'hi ha dels 36 que formen l'Àrea Metropolitana que no estan en aquest grup i n'hi ha de fora de sí, ja que només s'han inclòs els més contaminats.



Els 40 municipis són: Barcelona, Badalona, l'Hospitalet de Llobregat, Sant Adrià de Besòs, Santa Coloma de Gramenet, Castelldefels, Cornellà de Llobregat, Gavà, Martorell, Molins de Rei, Esplugues de Llobregat, el Papiol, Pallejà, el Prat de Llobregat, Sant Andreu de la Barca, Sant Feliu de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Just Desvern, Sant Vicenç dels Horts, Viladecans, Badia del Vallès, Barberà del Vallès, Castellbisbal, Cerdanyola del Vallès, Montcada i Reixac, Ripollet, Rubí, Sabadell, Sant Cugat del Vallès, Sant Quirze del Vallès, Santa Perpètua de Mogoda, Terrassa, Granollers, la Llagosta, Martorelles, Mollet del Vallès, Montmeló, Montornès del Vallès, Parets del Vallès i Sant Fost de Campsentelles.



A més, s'impliquen en l'acord municipis de l'àrea d'influència de l'Àmbit-40, que es comprometen a contribuir en la difusió i sensibilització entre la ciutadania, ja que són generadors de mobilitat sobre la zona de protecció especial.



Són: Abrera, Alella, Begues, Caldes de Montbui, Cervelló, Corbera de Llobregat, el Masnou, Esparreguera, Igualada, la Palma de Cervelló, Lliçà d'Amunt, Lliçà de Vall, Manresa, Mataró, Montgat, Olesa de Montserrat, Palau-solità i Plegamans, Polinyà, Premià de Mar, Sant Boi de Llobregat, Sant Climent de Llobregat, Sant Pere de Ribes, Sant Sadurní d'Anoia, Santa Coloma de Cervelló, Sentmenat, Sitges, Teià, Tiana, Torrelles de Llobregat, Vallirana, Vic, Vilafranca del Penedès, Vilanova i la Geltrú i Vilassar de Dalt.



En total, les mesures beneficiaran 4,3 milions de persones de quatre comarques de l'Àmbit-40 (Barcelonès, Baix Llobregat, Vallès Occidental i Vallès Oriental), i indirectament sis comarques més de l'entorn (Osona, Bages, Anoia, Maresme, Alt Penedès i Garraf).

Les restriccions de trànsit a l'àrea de Barcelona per lluitar contra la contaminació estan cada cop més a prop. La Generalitat, l'Àrea Metropolitana (AMB), la Diputació i els municipis han pactat el calendari d'aplicació de les primeres mesures, i a partir del 2019 es prohibirà la circulació dels cotxes i furgonetes més vells de 20 anys de dilluns a divendres en 40 municipis (Àmbit-40). Abans, a partir del pròxim desembre, també es vetarà el trànsit d'aquests vehicles en cas d'episodi de contaminació. A la ciutat de Barcelona, el criteri serà encara més restrictiu . Arepassem les mesures per respondre una pregunta essencial per a tot conductor: podré circular amb el meu vehicle?El criteri adoptat per vetar la circulació de cotxes són les normes Euro, que són la principal forma de classificar les emissions de vehicles a Europa. Tant en episodis de contaminació a partir del desembre com els dies laborables a partir del 2019, els que no podran circular seran els turismes matriculats abans de l'1 de gener del 1997 –amb categoria Euro 1 o inferior- i les furgonetes matriculades abans de l'1 d'octubre del 1994 –inferior a Euro 1-. La restricció afectarà 106.018 turismes (un 7% del total del parc mòbil) i 22.049 furgonetes (un 16% respecte al total). Inicialment l'Àrea Metropolitana (AMB) havia plantejat que el criteri fos més restrictiu , i que es basés en les etiquetes ambientals que ha enviat la Direcció General de Trànsit (DGT) per als vehicles que contaminen menys. Tenen etiqueta els de gasolina matriculats després del 2000 i els dièsel de després del 2006. Els més antics d'aquests anys, que no tenen etiqueta, eren els que es preveia prohibir. D'entrada només es manté el veto per als que no tenen etiqueta a la capital catalana, però no en tota: serà a les Rondes i tot l'àmbit que queda dins, el qual forma la Zona de Baixes Emissions Urbanes intrarondes de Barcelona.S'ha optat per un criteri menys restrictiu en la majoria de municipis per facilitar un acord amb la Generalitat, però en pocs anys les etiquetes de la DGT hauran de servir per dictar les restriccions en tota l'àrea. A partir del 2020 quedarà prohibit a la zona intrarondes el trànsit als vehicles que no tinguin l'etiqueta ambiental –aquí s'hi inclouran els camions, a més dels automòbils i furgonetes-, i s'ampliarà gradualment a la resta de municipis del voltant de Barcelona. De fet, cada població podrà anar aplicant mesures més estrictes en funció de les seves necessitats.Un dels principals incentius per desfer-se dels vehicles més vells i contaminants serà la creació d'una Targeta Verda metropolitana , que donarà dret a tres anys de transport públic gratuït a canvi de desballestar el cotxe, i que es preveu activar abans de l'estiu. Se'n podran beneficiar els veïns de l'àrea metropolitana que donin de baixa i desballestin un vehicle lleuger dièsel fins a Euro 3 (fabricats abans de 2005), o benzina o gas fins a Euro 1 (fabricats abans de 1996) i motos tipus pre-Euro o Euro 1, i que no adquireixin cap vehicle nou durant la vigència de tres anys de la targeta. D'entrada, el transport gratuït serà per als 36 municipis metropolitans i es preveu estendre als de l'Àmbit- 40 que no formen part de l'AMB.Quan es declari un episodi de contaminació, s'ha previst crear un nou bitllet de transport públic, la t-ambiental , per fomentar que es deixi el cotxe a casa quan hi hagi molta pol·lució. Aquest títol de transport serà integrat –vàlid per tots els transports públics-, i constarà de dos viatges, un d'anada i un de tornada, amb uns preus similars als de la T-10. El d'una zona tindrà un preu d'1,80 euros, a raó de 0,90 euros el viatge –un de la T-10 surt per 0,95 euros-, i només es vendrà quan la Generalitat declari que hi ha un episodi de contaminació. Aquesta situació es pot donar un màxim d'entre tres i cinc dies l'any. D'altra banda, també es preveu potenciar l'oferta de transport públic, però no s'han concretat les actuacions.L'objectiu és aconseguir reduir un 30% les emissions associades al trànsit viari en el termini de 15 anys per assolir gradualment els nivells recomanats per l'Organització Mundial de la Salut (OMS). Com a mínim un 10% d'aquestes emissions es reduiran en els pròxims cinc anys. En les àrees on s'incompleixen els límits de qualitat de l'aire s'acceleraran les mesures locals per assolir els nivells fixats per la Unió Europea abans del desembre del 2020. El darrer ultimàtum de Brussel·les per reduir la pol·lució és d'aquest mateix febrer.La selecció de quins cotxes no podran circular és transcendent. El criteri general no ha estat el de les etiquetes de la DGT, que hagués prohibit molts més vehicles, sinó les normes Euro. Tot i això, un vehicle Euro 1 contamina 36 vegades més que un matriculat aquest any pel que fa a partícules (PM10), segons explica el director de Serveis de Mobilitat Sostenible de l'Àrea Metropolitana, Carles Conill. Es tracta d'un mitjana que inclou cotxes i furgonetes. En relació als diòxids de nitrogen (NO2), un dels antics emet tant com cinc de nous.L'Ajuntament de Barcelona sempre s'ha mostrat recelosa a facilitar les dades sobre els vehicles que es poden veure afectats pel veto a la ciutat als vehicles sense etiquetes. Segons el director de Mobilitat Sostenible de l'AMB, als 36 municipis metropolitans s'estima un parc mòbil d'un milió de vehicles que circulen, entre cotxes, camions i furgonetes. Amb les normes Euro, es veuen afectats uns 30.000 –una xifra força inferior a la de la Generalitat, però la del Govern abasta un àmbit més ampli-, i amb les etiquetes el nombre s'eleva a 300.000, 10 vegades més.La Generalitat no descarta altres mesures per rebaixar la contaminació. Quan hi hagi un episodi, la Generalitat fomentarà que els treballadors públics no entrin i surtin de la feina a la mateixa hora per aconseguir descongestionar el transport públic en hora punta. Per exemple, alguns podrien començar a les 8.00 h, altres a les 9.00 h i la resta a les 10.00 h. La Generalitat també explorarà si hi ha marge per implantar-ho en grans empreses.A més, el Govern estudiarà la implantació d'un peatge per congestió en l'Àmbit-40, a l'estil del peatge que ja té Londres per entrar a la ciutat. La intenció és que els diners recaptats contribueixin a finançar el transport públic. També s'estudiarà implantar un recàrrec sobre el preu dels carburants per finançar la millora de la tarifa dels transports públics, i dissenyar un nou model tarifari quilomètric i un nou model de pagament per ús que ha de substituir els 88 títols de transport existent.

