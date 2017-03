Rajoy i Cospedal, dos dels pocs líders del PP que han defensat el nomenament de Soria. Foto: Flickr PP

El govern espanyol ha estudiat la possibilitat d’utilitzar l’article 116 de la Constitució, que fa referencia als estats d’alarma, excepció i setge, per frenar el procés independentista en el cas que l’aplicació de l’article 155, que permet la suspensió de les atribucions de l’autogovern, fos insuficient. Així ho recull una informació d’El Periódico que cita l’escrit d’al·legacions que l’executiu de Mariano Rajoy ha enviat a la Comissió de Venècia –que emet dictàmens sobre lleis dels estats membres- per justificar la legalitat de la reforma de la llei orgànica del TC que dota els magistrats de capacitat per sancionar i suspendre els càrrecs públics que incompleixin els seus dictàmens. La comissió emetrà un informe sobre la qüestió el pròxim dissabte.Segons El Periódico, l’escrit que el govern espanyol ha enviat a Venècia va més enllà de justificar la reforma i deixa clar que ho té tot preparat per impedir que se celebri el referèndum d’autodeterminació a Catalunya.“En el cas que hi hagués una forta reticència d’un o diversos governs regionals o locals per complir amb les sentències i les decisions del Tribunal Constitucional, desafiant obertament els poders d’execució del tribunal, posant en risc el sistema constitucional en el seu conjunt, es podrà aplicar l’article 155. Si la situació fos més greu, aleshores l’article 116 podria ser també aplicable”, diu el text.Segons la llei 4/1981, que desplega l’article 116 de la Constitució, es declararan els estats d’alarma, excepció o setge “quan circumstàncies extraordinàries fessin impossible el manteniment de la normalitat mitjançant els poders ordinaris de les autoritats competents”.L’estat d’alarma es pot activar a “tot o part del territori nacional” quan es produeixin “catàstrofes, calamitats, desgràcies públiques com terratrèmols, inundacions, incendis urbans o forestals o accidents de gran magnitud”, així com davant de crisis sanitàries, situacions de desproveïment o paralització de serveis púbics. L’executiu espanyol va activar l’estat d’alarma el 2011 durant la vaga dels controladors. Aleshores va militaritzar els espais de control aeri per assegurar el funcionament normal de les instal·lacions.L’estat d’excepció es pot activar “quan el lliure exercici dels drets i llibertats dels ciutadans, el normal funcionament de les institucions democràtiques, el dels serveis públics essencials per a la comunitat, o qualsevol altre aspecte d’ordre públic resultin tan greument alterats que l’exercici de les potestats ordinàries fos insuficient pe restablir-lo mantenir-lo”.La declaració de l’estat de setge es pot fer quan “es produeixi o amenaci amb produir-se una insurrecció o acte de força contra la sobirania o independència d’Espanya, la seva integritat territorial o l’ordenament constitucional, que no es pugui resoldre per altres mitjans”. En aquest cas, el govern “designarà l’autoritat militar” que “sota la seva direcció hagi d’executar les mesures que procedeixin al territori a que l’estat de setge es refereixi”.El portaveu del govern espanyol, Íñigo Méndez de Vigo, ha assegurat que desconeix l’escrit. “El govern haurà presentat les seves al·legacions i estarà a l’espera del que digui la Comissió de Venècia”, ha dit. Segons Méndez de Vigo, aquest “és un tema jurídic enormement difícil”, ha dit.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SócNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)