Repassar les trajectòria de bona part dels actuals dirigents del PDECat implica trobar-se, en un moment determinat, un passat rellevant a la JNC. L'exemple més clar és Marta Pascal, coordinadora general de les sigles nacionalistes, que fa tan sols dos anys era la màxima dirigent de les joventuts del partit. Li va agafar el relleu Sergi Miquel, que en el congrés que celebra la JNC aquest cap de setmana ha tornat a ser entronitzat com a secretari general amb un 77% dels vots. "Després d'un mandat [de dos anys] en què ens hem repensat internament, ara toca sortir a fora", destaca Miquel. I això passa, en bona part, per rearmar-se ideològicament i fer front als "populismes"."Hem de travar bé el discurs i tenir un argumentari potent", assegura el jove dirigent nacionalista en conversa amb. Miquel assenyala que els joves polititzats acostumen a tenir més tendència a acostar-se als entorns de Podem, de la CUP o d'ERC, però s'afanya a destacar que hi ha un espai de "centre progressista" -precisament el mateix que aspira a captar el PDECat- que cal cobrir. "Es tracta de trobar gent que hem deixat escapar defensant amb convicció allò en què creiem", ressalta el cap de files de la JNC, que també és diputat nacionalista al Congrés. En essència, sosté Miquel, "potser no tots els joves del món veuen bé que s'okupi un pis".En matèria ideològica, manté el dirigent nacionalista, l'operació de Junts pel Sí ha contribuït a "desdibuixar" la posició de l'antiga Convergència, perquè "embarga" les posicions que es poden defensar al Parlament. La JNC sempre s'ha definit per dues coses a llarg de la seva història: per les posicions independentistes -assumides de forma més o menys evident al congrés de CDC del 2012, celebrat a Reus- i per la defensa de polítiques més progressistes. Segons Miquel, no s'ha de caure en el liberalisme ni en la dreta. La branca juvenil del partit, per cert, no té previst canviar el nom, com sí va fer Convergència en el congrés del juliol passat.Les joventuts sempre han mantingut un discurs molt més dur que el de la direcció en casos com el d'Oriol Pujol, quan l'ex-secretari general de CDC no es decidia a plegar definitivament després d'apartar-se temporalment pel cas de les ITV. El congrés de la JNC, celebrat a Vilanova i la Geltrú aquest cap de setmana, ha arribat després d'una setmana marcada per les confessions de Fèlix Millet i Jordi i Gemma Montull sobre el presumpte finançament irregular de Convergència a través del Palau de la Música, i Miquel admet que això "perjudica" la formació."Si es demostra [algun cas de males pràctiques], caldrà demanar perdó", assegura el cap de files de les joventuts nacionalistes. La ponència ideològica que aprovarà la JNC en el congrés apunta que les administracions han de tenir la "màxima transparència i ètica pública" per "garantir la imparcialitat dels processos de contractacions i concessions, evitar la corrupció i el tràfic d'influències". La limitació de mandats també és un dels puntals de l'ideari de les joventuts nacionalistes. "El cordó sanitari que està fent el PDECat és el camí", resumeix Miquel sobre l'estratègia de Pascal.Un dels aspectes que caldrà concretar abans de l'estiu és el conveni amb el PDECat, del qual encara no hi ha "ni un esborrany". Encara queden molts aspectes per polir, com és el cas de la representació en llistes electorals o bé les qüestions econòmiques. De moment, abans d'abordar el text, la JNC disposa de dues cadires al comitè nacional de les noves sigles nacionalistes. Les ocupen el propi Miquel i Pere Canal, que després de passar pel Departament de Governació encapçalat per Meritxell Borràs ara és el cap de gabinet de Marta Pascal.La redacció del conveni s'ha vist condicionada també pel rebombori intern que es va generar pel règim d'incompatibilitats del PDECat. Aquest règim el va promoure la JNC i tots els sectors del partit hi van voler influir i mirar-se'l amb lupa. "Quan les aigües estiguin més calmades, en parlarem", assenyala Miquel sobre el text que hauran de redactar les dues parts. Es preveu que s'hi posin quan tota la polèmica de les incompatibilitats estigui definitivament resolta, segurament després del consell nacional que el PDECat celebra el 18 de març a Barcelona.Carles Puigdemont ha participat aquest dissabte al congrés dels joves nacionalistes. El president de la Generalitat ha carregat contra l'Estat i l'actitud dels seus dirigents – amb mofa de Rajoy inclosa pels seus problemes amb l'anglès - davant "els canvis profunds" que considera que comporta el segle XXI.En el seu discurs ha acusat Espanya de ser "modernofòbica", i de reaccionar "bunqueritzant-se" i "canviat lleis" per "bloquejar" aquells canvis als que s'enfronta. En aquest sentit, ha posat com a exemples la reforma del TC, tot recordant que just d'aquesta modificació la Comissió de Venècia "ha alertat" el govern espanyol que amb això "no va bé" . De la mateixa manera, el president ha comentat que "quan les coses es posen difícils" l'Estat reflota "aquella ànima" amb la que "li surt de dins l'estat d'excepció, l'article 155 i l'article 116".

