Ara mateix el Gat Negre puja a Montserrat cumplint la seva promesa. Us heu perdut com ha començat l'ascens? https://t.co/OkEft9Spp8 pic.twitter.com/UNtxRIiKiW — versiorac1 (@versiorac1) 10 de març de 2017

"Si el Barça remunta, a peu a Montserrat". Aquesta és la promesa que van fer Marcel·lí Virgili i Vicenç Martí del Versió RAC1 abans del Barça-PSG i avui, dos dies després de l'històric 6-1, l'han complerta acompanyats també d'en Peyu. Així es pot veure en les imatges publicades a les xarxes socials del programa.De fet, els responsables del Parc Natural de Montserrat ja van avisar aquest dimecres a la nit que temien una allau de visitants arran de la remuntada. Precisament per evitar una massificació el proper cap de setmana, els responsables del Parc Natural van publicar una piulada al compte de Twitter oficial de Montserrat per demanar als aficionats del Barça que van apostar-se un ascens al monestir que el visitin de manera esglaonada. "Tots els que vau prometre pujar a Montserrat si hi havia remuntada, si us plau, no vingueu al mateix dia", van tuitejar, acompanyant el text de la fotografia d'un ciri encès.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SócNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)