Junts pel Sí ha aconseguit retenir el suport de la CUP a la redacció final de l' article qüestionat pel Consell de Garanties Estatutàries (CGE) referent al referèndum i, al mateix temps, intentarà seduir Catalunya Sí que es Pot. D'aquesta manera, la coalició ha anunciat la voluntat de votar l'esmena viva dels anticapitalistes, que mantenia el text original relatiu a la partida a habilitar per celebrar el referèndum, però sense fer cap referència a que aquest s'hagi d'adequar "en el marc de la legislació vigent en el moment de la seva convocatòria".Ara bé, també ha registrat una esmena per afegir que els comptes prevegin igualment una partida per convocar el referèndum "previst" en la resolució aprovada en el debat de política general, no tombada pel Tribunal Constitucional perquè hauria de ser pactat amb el govern espanyol, però "tenint en compte el treball desplegat pel Pacte Nacional pel Referèndum d'acord amb els criteris del dictamen del CGE", el qual, de nou, reclama que el govern espanyol avali la votació sobre la independència.D'aquesta manera, Junts pel Sí vol desdoblar l'article tombat pel CGE i, per una banda, mantenir la previsió d'una partida per al referèndum unilateral -condició reforçada, ja que es desvincula del tot del marc legal- i, per l'altra, incloure una referència a recursos per al referèndum pactat. Aquest afegit que proposa la coalició, de fet, voldria que es pogués pactar amb Catalunya Sí que es Pot, amb qui ja s'hauria posat en contacte i que ja va registrar una proposta de transacció en una línia similar.El grup que integren el PDECat i ERC afirma que "veu l'oportunitat d'arribar a un acord amb cadascun d'aquests dos grups en coherència amb les resolucions adoptades pel Parlament de Catalunya per a la celebració del referèndum sobre el futur polític de Catalunya". Al debat de política general, de fet, ja va seguir una estratègia similar i en va aprovar una amb la CUP per a un referèndum unilateral -que va ser tombada pel TC - i una altra amb Catalunya Sí que es Pot per a la votació pactada.Les reaccions, però, han estat dispars. Per una banda, la CUP ha celebrat que Junts pel Sí no només no hagi retirat l'article qüestionat, sinó que també l'hagi reforçat acceptant la seva esmena, motiu pel qual manté el seu suport als comptes. Per l'altra, Catalunya Sí que es pot ha argumentat, en un comunicat, que no "contribuirà a aprovar una esmena que digui una cosa i el contrari en el mateix redactat".Joan Coscubiela, portaveu de la coalició, ha exposat que el seu grup està "disposat a parlar amb altres grups que defensen el referèndum", però ha detallat que no acceptarà participar en un exercici de "confusió i engany a la ciutadania". Coscubiela ha explicat que CSQEP no aprovarà uns pressupostos que en la seva disposició addicional 31 "diguin que respecta el dictamen del Consell de Garanties Estatutàries i al mateix temps mantingui íntegrament el text declarat anti-estatutari".

