Valls ha estat l'escenari de la primera reunió que han mantingut aquest divendres tots els diputats del PDECat al Parlament, al Congrés dels Diputats i al Senat -juntament amb tots els membres de la direcció- per coordinar l'estratègia i encarar la recta final de la legislatura catalana. La cita s'emmarca en la nova organització interna que els nacionalistes volen impulsar: es tracta, segons fonts del partit, de fer col·laborar millor els àmbits temàtics amb els representants institucionals de la formació."L'objectiu és posar en funcionament una nova organització político-executiva que doni eficiència en la construcció del corpus ideològic del partit, aprofitant i sumant l'expertesa i coneixement existents, per a la seva translació en el dia a dia a les cambres parlamentàries, en l'activitat dels àmbits, així com en la relació amb la societat civil i econòmica", sosté el PDECat en un comunicat. La idea de la formació és "desacomplexar-se" ideològicament amb el cicle StartCat En l'anterior etapa de Convergència era habitual que tots els diputats mantinguessin reunions periòdiques. Aquesta vegada, però, la idea és fer més estreta la distància entre els diputats i el partit per tal de "muscular-lo, segons les fonts consultades. La cita estava prevista des de feia dies i s'ha celebrat en un centre cívic de Valls.

