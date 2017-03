El ple del Parlament, aquesta setmana. Foto: ACN

El Consell de Garanties Estatutàries (CGE) ha conclòs per unanimitat que la llei de mesures fiscals i financeres, coneguda com a llei d'acompanyament als pressupostos, és constitucional i estatutària. Aquesta és la conclusió del dictamen al recurs presentat per C's sobre diferents articles de la norma. Entre ells, el que regula l'obligatorietat de subministrar informació a l'Agència Tributària de Catalunya en determinats supòsits o diversos impostos que afecten els habitatges buits, els grans establiments comercials, les estades en establiments turístics o les begudes ensucrades.C's també posava en qüestió la constitucionalitat de la norma pel seu contingut multisectorial. D'aquesta manera, el dictamen del Consell de Garanties dona via lliure perquè la llei es pugui aprovar de manera definitiva al ple del Parlament. Per contra, el mateix ens va posar en qüestió el text dels pressupostos , en concret pel que fa a l'article referent al referèndum. Tot i que el Govern entén que el dictamen avala "la prosa" del text , ara està negociant amb la CUP com reformular l'article per adequar-lo al CGE sense renunciar al referèndum. Tot i això, els anticapitalistes rebutgen esmenar els comptes C's argumentava en el seu recurs que, en la llei d'acompanyament, conviuen lleis específiques sobre diverses matèries i consideren que aquest fet "incrementa la dispersió normativa" i suposa un "grau d'inseguretat jurídica intolerable". El dictamen recorda que tant el Consell de Garanties com el Tribunal Constitucional (TC) han denunciat de manera continuada els "problemes de tècnica legislativa" que presenten les lleis de mesures o d'acompanyament i fins i tot diu que en determinats casos les deficiències legislatives poden arribar "a un punt de gravetat que voreja l'àmbit protegit per l'article 9.3 de la Constitució".Tot i així, el CGE conclou que aquestes crítiques "mai han arribat a una declaració d'inconstitucionalitat de la norma". I un dels motius és que des d'una perspectiva constitucional "no hi ha cap obstacle que impedeixi o limiti la introducció en un únic text legislatiu d'una gran quantitat de normes de contingut heterogeni".Així doncs, l'òrgan consultiu avala la constitucionalitat de la llei tot i constatar que presenta "els problemes i les deficiències de tècnica legislativa pròpies de les anomenades lleis òmnibus". Es tracta, segons el Consell de Garanties, d'un text llarg que modifica més de 80 lleis i decrets legislatius, molt sovint sobre matèries diverses i allunyades.El recurs de C's també posava en dubte la regulació de determinats impostos propis i el Consell de Garanties avala la constitucionalitat de tots ells. Concretament, s'havia presentat recurs contra l'impost sobre els habitatges buits, l'impost sobre grans establiments comercials, sobre les estades en establiments turístics, l'impost sobre begudes ensucrades i sobre el risc mediambiental.D'altra banda, un altre dels aspectes de la llei d'acompanyament analitzats pel Consell de Garanties està relacionat amb l'Agència Tributària de Catalunya (ATC). Concretament, C's posava en qüestió els articles que regulen l'obligatorietat de subministrar informació a l'ATC per part de persones físiques o jurídiques i entitats en determinats supòsits. C's argumentava que aquest fet suposa una vulneració del dret a la intimitat i una infracció de la distribució en matèria tributària. L'òrgan consultiu cita doctrina del TC per concloure que no es vulneren les competències en matèria tributària que estableix la Constitució.

