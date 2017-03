Mossos d'Esquadra de la comissaria de Ripoll van detenir aquest dijous al vespre a la Vall de Bianya (el Garrotxa), un home de 45 anys, veí d'Osor, com a presumpte autor d'un delicte de conducció temerària i un delicte de danys. Els fets van començar a Ribes de Freser, quan van alertar que el conductor d'un turisme s'havia aturat i havia colpejat diversos vehicles estacionats a la via, armat amb un mall (un martell gros i feixuc que acostumen a fer servir els forjadors, picapedres i mecànics).Va continuar la marxa fins aturar-se novament a la benzinera de la sortida de la localitat on va trencar els vidres de l'establiment i va malmetre sortidors de benzina. Després d'això va abandonar a gran velocitat el lloc dels fets per la N-260 en direcció Ripoll.Immediatament els Mossos van iniciar la recerca i van localitzar el vehicle a l'altura del punt quilomètric 126 de l'esmentada carretera. Després de requerir que s'aturés, el conductor va fer cas omís a les seves indicacions i va fugir pel voral de la via, conduint de forma temerària. Altres patrulles de mossos i la Policia Local de Ripoll es van afegir al seguiment del turisme. El fugitiu va començar a circular en sentit contrari fent fora els usuaris de la via i provocant que els vianants s'haguessin d'amagar a les entrades de les cases per no ser atropellats.El conductor va travessar Sant Joan de les Abadesses, efectuant avançaments perillosos i envaint el carril contrari a gran velocitat, i va continuar direcció Olot a una velocitat superior als 160 km/h en trams on la velocitat màxima és de 80 km/h. Finalment el van poder aturar i detenir a la via d'accés a la Vall de Bianya. L'home portava, a més del mall de ferro, dos ganivets de cuina, una navalla i una escarpa. El detingut, a qui li consten antecedents, serà citat per declarar davant el jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia d'Olot.

