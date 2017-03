Els Mossos d'Esquadra han detingut un home per haver apunyalat la seva parella embarassada aquest divendres al migdia en un habitatge de Nou Barris a Barcelona. Els fets s'han produït al voltant de la una del migdia quan hi ha hagut una baralla a l'interior d'uns baixos del districte.Quan els Mossos han arribat al lloc s'han trobat una dona ferida d'arma blanca al portal de l'edifici que fugia. La víctima, de 33 anys i embarassada, ha hagut de ser traslladada a l'Hospital Sant Pau en estat crític.A dins l'habitatge els agents hi han trobat un home, també de 33 anys, atrinxerat en una habitació que s'ha autolesionat amb la mateixa arma blanca i ha quedat detingut com a presumpte autor d'un homicidi en grau de temptativa.A més dels efectius dels Mossos d'Esquadra, fins al lloc s'hi ha desplaçat quatre ambulàncies del SEM. La policia catalana ha obert una investigació amb l'objectiu d'esclarir els fets.

