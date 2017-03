David de la Puente, amb la seva parella a l'aeroport de Bogotà. Foto: Sin Filtros

David de la Puente, català de 41 anys, i la seva parella colombiana, ja són a Catalunya després de patir una història rocambolesca. La parella ha viscut un mes refugiada a l'aeroport de Bogotà (Colòmbia) per por a un sicari “xenòfob” i estava a les instal·lacions esperant que algú els pagués un bitllet per retornar a Europa, tal com ja va publicar aquest diari La parella ha pogut tornar a Barcelona gràcies a la mare d'en David, que els ha ajudat a pagar el bitllet de tornada. "La meva mare va posar, amb una companya que té a casa, que està malalta de càncer, diners per pagar-li a ella el bitllet. I nosaltres vam cobrar uns diners que ens devien de la indemnització de la feina d'ella", ha explicat en David a l'entrevista.En David feia quatre anys que vivia a Bogotà. Va conèixer la seva parella colombiana, Patricia Torres, a través de Facebook i es van enamorar. El català va decidir viatjar a Colòmbia per conèixer-la i tornar junts a Europa.En David treballava com a cuiner a París i va demanar un mes de vacances per solucionar la seva relació sentimental. Va viatjar a Colòmbia però tot se'n va anar en orris quan li van robar els diners del seu compte bancari. Llavors va decidir quedar-se al país per estalviar i tornar junts amb la noia. Però va haver de treballar en feines mal pagades i no va poder ajuntar els diners suficients.Tot es va complicar encara més: un ex-paramilitar colombià, segons David, el va amenaçar. Per xenofòbia, va assegurar el català: “Ens acusa els estrangers de portar-nos els diners de Colòmbia a Europa”. La parella va viure atemorida en un passadís de l'aeroport, des del 4 de febrer, amb unes mantes i un ordinador.A TV3 ha explicat com ha estat la convivència amb el personal de l'aeroport: "Hi havia dos agents que tenien com una repulsió a tots els europeus. Cada vegada que m'agafaven a mi sol, venien a mirar de treure'm de l'aeroport. Em deien coses com 'paga lloguer' o 'ets una vergonya per a l'aeroport'. Després, quan arribava ella, ja es calmaven. Si no, parlàvem amb el tinent de la policia d'allà i els estirava les orelles i llavors es calmaven una mica".La parella està instal·lada ara a casa de la mare de l'home i volen casar-se i començar una nova vida junts. La mare d'en David ensenya la Patrícia a cosir per facilitar-li l'accés al mercat laboral, han explicat.

