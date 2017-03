El director de TV3, Jaume Peral, ha explicat aquest divendres que TVC està preparant una nova tel·lenovela per substituir La Riera. "Serà una sèrie urbana, on els exteriors jugaran un paper molt important. És una proposta desenvolupada per Núria Furió -directora argumental- i té com a punt de partida un accident amb la mort d'un personatge que provocarà el retrobament d'antics amics que van coincidir quan estudiaven COU i que tenen entre 45 i 50 anys", ha apuntat Peral, qui ha afegit que "hi haurà diferents trames emocionals que creu que enganxaran l'espectador".La telenovel·la, que s'estrenarà el setembre, la dirigirà Sònia Sánchez, qui té "moltes produccions d'èxit a l'esquena".Per altra banda, el director de TVC ha volgut tenir unes paraules de reconeixement per la feina feta en la La Riera durant els seus set anys de vida. "Ha fet un gran paper", ha dit Peral

