El poeta Joan Puigdefàbrega ha rebut aquest divendres el premi de poesia Sant Cugat a la memòria de Gabriel Ferrater pel llibre Deshora. El premi és organitzat per l'Ajuntament de Sant Cugat, Edicions 62 –que n'assumeix l'edició– i la Comissió Ciutadana Gabriel Ferrater, amb una dotació de 7.250 euros, fet que el converteix en un dels més ben dotats de la poesia catalana.Puigdefàbrega mostra "maduresa i capacitat reflexiva", segons ha explicat Jordi Cornudella. "A més, té uns tons de novetat a la veu que el fan molt atractiu". Deshora és un poemari fet de poemes llargs que s'agrupen en cinc seccions, totes amb una temàtica comuna, amb un lligam amb la poesia moral i la voluntat de "crear tensió" en la distribució gràfica dels versos. "És un llibre gens ingenu o innocent", rebla Cornudella."Content, nerviós i molt agraït", així s'ha mostrat Joan Puigdefàbrega (Saragossa, 1967) amb el guardó per l'obra Deshora, que ha explicat que és "una reflexió de la manera que tenim de relacionar-nos amb el món, bàsicament a través de la paraula". Les diferents parts del llibre són unides per la imatge gràfica d'una ratlla vertical, significada per la idea de temporalitat. "Els poemes són, també, objectes estètics, que tenen a veure amb sensacions físiques", ha subratllat l'autor.Puigdefàbrega combina l'oceanografia i l'escriptura i ha publicat els reculls Antilles (Lleonard Muntaner, 2010) i Casa Nostra (Tinta Invisible, 2013). També ha estat el traductor d'Assaig sobre l'Exotisme. Una estètica de la diversitat, de l'escriptor i viatger Victor Segalen (Lleonard Muntaner, 2015).

