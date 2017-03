El portaveu del govern espanyol, Íñigo Méndez de Vigo, ha reclamat aquest divendres a l'oposició que concreti quins aspectes vol retocar de la Constitució abans d'abordar una reforma específica. "Només la Bíblia està escrita per durar milers d'anys", ha assegurat Méndez de Vigo en la roda de premsa posterior al consell de ministres per tal de no tancar la porta a una hipotètica modificació constitucional, però ha volgut deixar clar que, en funció del que calgui tocar, els procediments són diferents."Cal observar els tràmits", ha apuntat el dirigent del PP, que no ha volgut aclarir quines mesures estan disposats a prendre -Constitució en mà- per frenar el procés sobiranista.Des del consell europeu, el president del govern espanyol, Mariano Rajoy, ha assegurat que manté reunions amb els representants del PNB -i d'altres partits- per tal de tirar endavant els pressupostos per al 2017. Ha volgut insistir, això sí, que els comptes estatals no seran "moneda de canvi" respecte dels bascos. El partit d'Iñigo Urkullu necessita el suport dels populars o de Bildu per aprovar els pressupostos, perquè el pacte de govern amb els socialistes no és suficient per tenir majoria parlamentària.Pel que fa a les relacions amb Ciutadans, que estan passant per un moment complicat arran de la imputació del president de Múrcia, Rajoy ha assegurat que l'acord amb els liberals "està en vigor" i que les discrepàncies es resoldran "de manera civilitzada" i "amb les dues parts fent un esforç". Pel que fa a l'estabilitat governamental, el president espanyol ha apuntat que no vol que es convoquin eleccions perquè això "perjudicaria" Espanya de portes endins i de portes enfora.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SócNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)